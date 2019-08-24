郭柯王昨天合體出席823紀念活動，會後有媒體報導，三方合作已然成局，且關於2020布局也安排妥當，由鴻海創辦人郭台銘出馬選總統、前立法院長王金平擔任主委、台北市長柯文哲則是負責操盤的競選總幹事，既分工合作也代表三方緊密關係。不過，柯今受訪時直呼「我要當選舉總幹事喔？我像嗎？」還稱「哎唷要把我拱上去當總幹事喔？」

媒體報導，王金平擁有陸軍實力，因此出任競選總部主委，而柯文哲擅長空軍，所以擔任競選總幹事，郭台銘另會尋覓恰當的副手人選；這番布局還有一層用意，因為讓柯文哲掛名總幹事，可以讓合作關係更緊密，否則柯文哲既不願當副手，若未來突然出現其他變數，例如縮手、態度轉變，此舉將讓柯不能只是嘴巴上挺挺，而是以行動展現合作誠意。

對此，柯文哲直說這很可怕，常常報派工作，很奇怪；接著他多次大呼「我要當選舉總幹事喔？」、「不是啦，像嗎？不是願意不願意，像嗎？」，最後甚至說「要把我拱上去喔，天啊這實在是！」、「哎唷要把我拱上去當總幹事喔？」

媒體追問，那到底在三方合作中，他扮演的角色是什麼？柯文哲說，有時候理念也是一種結合。接著他進一步說明，其實就是那種社會賢達、批評的角色，作為一個社會評論員，不過也要看看啦，時間還在進行。

(中時 )