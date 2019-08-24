台南市23日夜間新增1例本土登革熱，這名30多歲男性居住東區大同里，8月10日出現肌肉關節酸痛及發燒，二度至診所就醫，流感快篩陰性，13日左腿有紅疹紫斑，男子住高雄的胞姊因登革熱住院，男子13日主動至東區衛生所檢驗登革熱快篩陽性，住院治療，判定須二次採血，23日夜間二採確診，屬家庭群聚感染，其他同住3人快篩皆陰性亦無症狀。

截至目前，台南市本土登革熱20例、境外移入登革熱病例數29例。台南市登革熱防治中心8月10日已針對個案居住地化學防治噴藥及戶內外孳生源清除等防治工作，另工作地及附近人潮密集處亦已完成防疫措施。

受白鹿颱風影響，台南地區持續會有大雨或豪雨發生，台南市登革熱防治中心再次籲請民眾把握雨後一周防疫時效，落實「巡、倒、清、刷」防範病媒蚊孳生。一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。

(中時 )