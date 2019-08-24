七大工業國集團（G7）領袖今天紛抵法國，準備出席峰會，美中大打保護主義戰，凸顯法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在貿易、伊朗和氣候變遷議題取得有意義成果的艱鉅任務。

路透社報導，G7領袖齊聚法國濱海度假勝地比亞里茲（Biarritz），展開為期3天的峰會。在一連串全球性議題上存在巨大分歧，恐進一步分裂這些原已苦於維持團結的國家。

今年G7峰會的東道主馬克宏希望英國、加拿大、德國、義大利、日本和美國領袖聚焦於捍衛民主、性別平等、教育和氣候變遷議題，並邀請亞洲、非洲和拉丁美洲領導人加入他們的行列，一同推動這些議題。

然而，隨著美中貿易戰升級、歐洲各國政府苦於緩解華府與德黑蘭當局間的緊張情勢，再加上各界譴責不肖之徒在亞馬遜雨林非法縱火的聲浪高漲，恐使馬克宏的議程黯然失色。

美國總統川普過去在多方會談的好鬥作風，導致去年的加拿大峰會演變成史上最僵的G7峰會，也意味達成實質性協議機會渺茫。法國早已決定，為避免峰會再度以失敗收場，屆時將不會發表最終聯合公報。

美國智庫研究機構外交關係協會（CFR）的派屈克（Stewart Patrick）寫道：「法國總統馬克宏…將這場峰會視為重新啟動多邊主義、促進民主和馴服全球化以確保其適用於每個人的機會。」

「較可能的結果是，這場會議將揭露威脅西方團結和國際合作的政治、經濟和意識形態斷層線。」

川普去年在加拿大查爾瓦克斯（Charlevoix）峰會早退，促使外交政策觀察人士將這場G7峰會稱為G6+1。

美國官員說，川普會宣傳他的減稅和放寬管制政策，並敦促盟友效仿他，以解決全球經濟問題。

川普動身前往比亞里茲前幾小時，才對中國對更多美國商品課徵報復性關稅的舉措大動肝火，甚至表示他已下令美國企業設法結束在中國的營運。

中國國家主席習近平並不在受邀參與比亞里茲峰會的亞洲領袖行列。

G7領導人之間動態難以預測的因素，還有英國即將脫歐所面臨的新現實：在歐洲影響力減弱以及對美國日益依賴。

英國新首相強生（Boris Johnson）希望在不疏遠英國的歐洲盟友，與避免激怒川普和危及未來貿易關係之間取得平衡。強生和川普將於明天上午舉行雙邊會談。

儘管如此，外交官員還是淡化了川普和強生聯手對抗其他人的可能性，並以英國在伊朗、貿易和氣候變遷等議題上的外交政策都與歐洲保持一致為例。

一名資深G7外交官說：「屆時不會演變成G5+2的情況。」

(中央社)