英國駐港領館的港籍雇員鄭文傑被行政拘留15日，深圳公安24日通報，他已於24日拘留期滿，如期釋放，並對違法事實「供認不諱」。此前他曾被警方稱，涉嫌嫖妓。

深圳羅湖公安8月24日發布情況通報，英國駐香港總領館僱員鄭文傑因違反《中華人民共和國治安管理處罰法》被深圳羅湖公安機關處以行政拘留15日處罰。8月24日其行政拘留期滿，已如期釋放。行政拘留期間公安機關依法保障了鄭文傑的各項合法權益。鄭文傑對其違法事實供認不諱。​​​​

鄭男8日在深圳通關時失聯，台籍女友著急找人，20日港媒獨家報導此事，當日大陸外交部表示不瞭解情況，英國則表達關切；21日大陸外交部首次證實鄭男因違反《治安管理處罰法》，被行政拘留15天，但未具體說明犯了何罪。

22日大陸《環球時報》獨家報導了深圳警方的說法，指鄭男犯了治安管理處罰法的第66條，涉及嫖妓，且警方是因鄭男要求不要通知家屬才未告知。

(旺報 )