因受到白鹿颱風影響，新竹市南寮沿海地區風勢過大，新竹市政府為考量民眾的安全，24日上午11點20分宣布，原訂於今天下午3點舉辦的「國際風箏節」取消辦理。明（25日）天的第2天活動則如期舉行。

(中時 )