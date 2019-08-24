竹市國際風箏節24日活動取消 12:042019/08/24 中時 陳育賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新竹市國際風箏節24日第1天活動取消。（陳育賢攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因受到白鹿颱風影響，新竹市南寮沿海地區風勢過大，新竹市政府為考量民眾的安全，24日上午11點20分宣布，原訂於今天下午3點舉辦的「國際風箏節」取消辦理。明（25日）天的第2天活動則如期舉行。 (中時 ) #活動 #取消 #新竹市 #風箏節 #竹市 也許您會感興趣 推薦閱讀 老柯欽點接班 民進黨新竹市立委由鄭宏輝出征 08:432019/08/20 政治 新竹市五福路 安全通學步道動工 14:362019/08/20 生活 假博士框竹飯店吃白食遭判2年 10:252019/08/21 社會 日月潭伊達邵碼頭新創觀光活動 剩本周最後三天活動 16:292019/08/21 旅遊 林智堅和黃偉哲雙首長行銷台南好柚 16:542019/08/21 生活 林智堅黃偉哲 直播賣台南好柚 04:102019/08/22 地方新聞 搶中秋商機 彰銀支付ipay推伴手禮大賞滿千送百 14:132019/08/22 財經 新竹市警局青春專案維護青少年安全用心看得見 16:192019/08/22 社會 新竹市「祖孫作伙來」25日登場 16:342019/08/22 生活 小小蜘蛛人 訓練孩子勇氣 04:102019/08/24 地方新聞 生活熱門新聞 白鹿午後跳躍翻過山 南部風雨就來 - 生活 美專家：第12號颱風楊柳下周恐生成 - 生活 白鹿颱風觸陸！挾超大豪雨狂炸花東 大台北防強風 - 生活 白鹿觸陸北部無感？鄭明典：情況不一樣了 會有感的 - 生活 地瓜、馬鈴薯、蒜頭發芽能吃嗎？ 專家曝這顆千萬別丟 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。