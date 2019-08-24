郭柯王合作能否成局，至今仍未明確定案，外界也在關注台北市長柯文哲最後會不會乾脆自己出馬參選2020？他今受訪時仍相當猶豫，稱自己很討厭選舉中要搞噱頭、搞策略，且選舉要花時間，所以個人不是很想選，如果能認真把市長做完，才是上策。

柯文哲表示，2018年選一次就發現，選舉還是要搞噱頭、搞策略，可是這跟真正的執政是兩回事，其實選舉是個專業，要搞聲量、要做秀，但是他覺得基本上台灣還不是一個很成熟的民主國家，所以在選戰當中選舉的技術還是占很大的成分，這是他很討厭的東西。

媒體追問，參選與否的依據，是蔡英文總統的國政考卷？柯文哲僅表示，自己真的很不想選，他是把市政當作最大優先，把市政做完才有剩下時間去處理其他事，其實即便有時候到全台灣各地去看，也是用台北市政的角度。

他也說，選舉要花時間，2018選到差點掛掉，就是因為很認真做（市政），做到最後15天才去選舉，那單單市場繞一圈就要多久、夜市繞一圈要多久、還有里長要拜訪一輪要多久？問題是，台灣選舉就是這樣，實際握過手的，比較會投給你；另外，去年沒買廣告與節目露出，還是有差，「結論是這樣，如果可以的話，認真把台北市長做完是上策。」

(中時 )