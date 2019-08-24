臉書專頁《天氣即時預報》說，等到颱風一過中央山脈，「風雨就來了」。（圖/天氣即時預報）

輕颱白鹿暴風圈已觸陸，天氣職人吳聖宇表示，颱風中心可能會受到地形干擾會有些擺動的狀況，預估中韜前後在恆春至大武間登陸，下午到傍晚間翻過山自高雄一帶出海。臉書專頁「天氣即時預報」也提醒南部民眾，等到颱風一過中央山脈風雨就來了。

白鹿挾輕颱上限之姿，正以每小時26公里速度逼近台灣，暴風圈上午7時觸陸，預估中午前後登陸，今是白鹿影響台灣最劇烈的一天。

天氣職人吳聖宇在臉書發文做了以上表示。他說，颱風中心可能會受到地形干擾會有些擺動的狀況，預估在恆春至大武間登陸，時間可能是在中午前後，下午到傍晚間自高雄一帶出海外，中心接近陸地後要留意是否有副中心，在嘉義、台南一帶建立，取代過山的狀況，如果有的話，颱風中心就會有跳躍現象，不過因它的登陸點比較偏南，中央山脈尾端地勢較低，也有可能直接翻山過去。

他還說，花東地區及恆春半島首當其衝，風雨最明顯，台南、高雄、屏東一帶等到中心近陸地及過山後，西南風引進，風雨也將增強，宜蘭、大台北、桃園一帶受氣流繞山影響，也會有較強陣風及陣雨，宜蘭雨勢仍大，新竹以南至雲嘉以北位於背風面，受影響較小，但仍須留意後續颱風狀況。

臉書專頁《天氣即時預報》也說，颱風今早正式襲台，首當其衝的是東部，而南部多數地區上午尚無感，只是因為中央山脈擋著，但擋不了多久，「颱風一過山，風雨就來了」。

(中時電子報)