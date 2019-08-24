疾管署公布台南新增1例本土登革熱病例，個案為東區大同里30多歲男性，近期出現發燒、肌肉痛、出疹等症狀後，二度就醫、採檢才確診登革熱。因首次採檢時聚合酶連鎖反應（PCR）呈陰性，無法測出病毒型別，推估與先前確診的姐姐同感染第二型病毒。

疾管署副署長莊人祥表示，個案10日其出現登革熱疑似症狀，二度就醫都未改善。因其姐姐先前確診登革熱，個案便前往採檢、通報住院。首次採檢時，因為時已晚，聚合酶連鎖反應（PCR）呈陰性，二度採檢發現血清抗體由陰轉陽，確診登革熱。

該名個案的活動地點以台南住家（大同里）、工作地點（中西區）為主。他與姐姐的活動交集為住家，疾管署研判為家庭群聚感染。目前個案已出院，家人也未出現疑似症狀。為因應當地疫情，衛生單位已完成個案居住地的化學防治、戶外孳生源清除等措施。

截至23日，國內共累積75例本土登革熱病例，其中高雄市51例（三民區37例，前鎮區、鳳山區及左營區各3例，鼓山區、路竹區、旗津區、苓雅區及仁武區各1例）、台南市20例（東區9例、中西區4例、南區及安南區各2例，永康區、左鎮區及新化區各1例）、新北市2例（中和區、永和區）、桃園市1例（中壢區）、台北市1例（大安區）；另有327例境外移入病例，為近10年同期最高。

受白鹿颱風及其外圍環流影響，部分地區陸續出現豪大雨，疾管署提醒民眾雨後加強環境巡查，澈底清除積水容器。清理家園時，勿赤腳或穿拖鞋，避免感染鉤端螺旋體、類鼻疽及破傷風。淹水地區蓄水池如遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水澈底煮沸後再飲用。泡過水或解凍過久的食物請勿食用，以免感染腸道傳染病。

(中時 )