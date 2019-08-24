牙齒美白貼片平均一天可銷售一千盒，但牙齒變黃，一定得使用貼片嗎？。專家表示，牙齒變黃有三大原因，飲食因素、不良生活習慣、牙齒受傷或壞死所致。多數人牙齒變色，都是後天因素造成，建議前往診所尋求協助，再決定是否使用美白貼片。

湯城牙醫診所負責人李偉文醫師日前於食藥署《食品藥物安全週報》中表示，人類的牙齒由琺瑯質、象牙質、牙髓及牙骨質所構成，最外層的琺瑯質呈透明白，因此整體呈現象牙色。象牙質顏色較深者，齒色自然比較偏黃。相反的，琺瑯質顏色不透明者，在反光情形下就會顯得牙齒比較白。

有人認為「年紀大了牙齒就會變色」，隨著琺瑯質越來越薄，象牙質色澤將變得更明顯，加上琺瑯質變得脆弱、縫隙多，牙齒較易色素沉積。有些40歲以上的人，會因為過去在牙齒發育期間，母親或自己服用四環素類抗生素（Tetracycline），導致牙齒象牙質結構不良而變色。

李偉文表示，多數人的牙齒變色是後天因素所造成，包括：1.飲食因素（喝茶、品紅酒、吃咖哩等含有天然色素的飲食）、2.不良習慣（抽菸、嚼檳榔）、3.牙齒受傷或壞死（受過撞擊、蛀牙、抽過神經等）。

若因飲食導致牙齒染色，李偉文建議在用餐後立即漱口或刷牙，以免色素沈積，難以清除；抽菸、嚼檳榔者，只要戒掉就可避免牙齒變色；牙齒受傷者，則可前往牙科診所求助。

李偉文提醒民眾，美白牙齒分為物理性、化學性兩種。前者採磨擦方式，處理附著於牙齒表層的染色，後者則透過雙氧水（H2O2）、過氧化尿素（Carbamide Peroxide）處理沉積色素。消費者若需選購美白貼片，應先諮詢醫師，將原先問題處理好，再選擇衛福部核可的產品，遵照仿單使用。

(中時 )