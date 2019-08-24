鴻海前董事長郭台銘日前和台北市長柯文哲、及前立法院長王金平三人合體，遭外界解讀郭出馬參選機率濃厚，引發國民黨內部分裂危機。對於這個結果，前台北市議員梁實秋表示，國民黨副主席郝龍斌日前帶著郝柏村的自傳去拜訪郭台銘，結果剛好給了郭台銘最大的啟發，因為郝龍斌父子都曾因脫黨參選，而被開除黨籍，然後又回到國民黨的例子。

楊實秋在政論節目《關鍵時刻》上表示，郝龍斌日前帶著郝柏村自傳去拜訪郭台銘，結果剛好給了郭台銘最大的啟發：第一個，大家都非常清楚的是，郭台銘將來參選，會不會被開除黨籍，還有報備參選一事，他可以確定，國民黨都不會換韓國瑜，換一定會死，所以必定會開除郭台銘黨籍。

但這也會給郭台銘正當性，楊實秋表示，記不記得，民國84年，郝龍斌就被開除黨籍，郝代表新黨參選立委，可是後來郝回來國民黨，還代表國民黨當選台北市長。而根據郝柏村的回憶錄，民國85年，郝柏村跟林洋港脫黨參選總統，被開除黨籍，而後又回國民黨。所以對郭台銘來說，他遭開除黨籍，但不代表他以後不會恢復黨籍。

(中時電子報)