上午十點前，警方設閘口，告訴駕駛人不得進入。（王志偉翻攝）

颱風白鹿襲台，中央氣象局預報花蓮以南將籠罩在暴風半徑內，雖然北上台8線中橫公路未在暴風圈內，但山區雨勢持續加大，公路總局考量山區道路致災風險高，中橫公路中午12點起，全線封閉，後續視風雨及道路情況再開放通行。

第四區養護工程處太魯閣工務段長陳麗華說，考量山區雨勢成災，早上10點已禁止進入，中午12點全線道路封閉。封路位置自中橫公路西端（台8線116.5公里關原段）至東端（台8線186.5公里太魯閣口），該2處將關閉鐵柵門。

為確保用路人安全，養工處及警方於10點起進行道路淨空作業，並實施道路封閉，車輛通行「只出不進」。直至中午12點，台8線沿線地區雨勢不斷，實施封閉。

合歡派出所長林福長表示，當員警及公務人員冒雨封路時，仍有許多在10點左右前來的遊客希望能警方放行，因為他們都已預定好來花旅遊行程了。但基於安全無法放行，警方嚴格把關。

非必要勁量避免山區道路。民眾若欲使用台8線、台9線運輸路線之運作，可隨時向新城分局勤務中心洽詢最新路況，新城分局03-8611204，或逕向公路總局第2區養護工程處埔里工務段049-2983466、第4區養護工程處太魯閣工務段03-8610775。

(中時 )