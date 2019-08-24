香港反送中事件遲遲無法落幕，台北市長柯文哲過去數度對北京政府喊話應好好思考，慢慢想、慢慢做，不要重演成下一次六四天安門事件。他今再表示，北京政府震得要嚴肅考慮，不要一直說這是CIA搞得港獨、台獨合流，如果不是有民怨，不會百萬人上街頭，還是要面對事實。

昨天電視台播出的專訪中，柯文哲提到，香港反送中事件，北京政府若不管會繼續亂，一管就變成六四翻版，所以自己要給對岸一個建議，不妨參考前總統蔣經國的方式，慢慢放、慢慢放。不過他也說，估計最後應該會悲劇收場，而且時間點就在10月1日之前，因為雙方都不讓，其實習近平退一步就好了，政治還是一念之間。

不過，自己之所以沒有在反送中事件上對大陸惡言相向，柯文哲在節目中舉例說明，如果你隔壁住一個神經病，每天大吼大叫你財產是他的，你是要跑去他家門口對嗆產權是我的，還是鐵窗該裝裝好，做自己的事？自己是很務實的人，非常清楚台灣要什麼、準備什麼，只是不喜歡言語去做一些…「我平常亂講話，但是兩岸議題都照稿念。」

柯文哲今先是被問到，怎麼會將習近平比喻為神經病？他趕緊澄清「不要害我！」接著表示，香港問題北京政府真的要嚴肅考慮，不要一直說這是什麼CIA搞的港獨台獨合流，如果不是有民怨，不會為了單單一條法律條文百萬人上街頭，還是要面對事實，這表示民怨是很深的，那你1997到現在才22年，為什麼會讓香港民怨這麼深？這是要去思考的

柯文哲說，自己昨天才遇到明居正老師，台灣過去30年的民主發展經驗還是可以給大陸參考一下，這個香港是這樣，你不鎮壓它（抗爭），它就一直出現，但你一鎮壓就變六四，所以應該是說能不能從釜底抽薪，解決香港人民的不滿，這才是要去處理的。

為什麼預言會以悲劇收場？柯文哲說，如果是民主國家，當然會有一個主流民意處理，但在比較集權的國家，常常就取決1人的一念之間，所以他還是覺得北京政府要好好思考；如果可以跟習近平講話，「當年六四在過程中為什麼會做出那個決定？那決定好不好？重來一遍怎麼處理？」把那故事再複習一遍、再想想看處理香港如何可以不要重蹈六四悲劇，有沒有比較好的處理方式？所以為什麼要讀歷史？常常在譏笑說讀歷史沒有用都在重蹈覆測，不過這樣，他個人常常讀歷史，如果重來一遍怎樣做比較好，這是很好的自我反省功夫。

至於如何不要打擾到「住在隔壁的神經病」，柯文哲也說，鐵窗要做好、鐵門要做好，還有跟警察局的聯繫要做好，也就是家裡該準備的防備要做好，這也是他的態度，台灣如果太弱，北京在處理香港會更沒有顧忌。

(中時 )