中視本周日《飢餓遊戲》來了稀客，溫昇豪第一次挑戰遊戲關卡，他和同門師妹蔡祥，還有獲得「飢餓十飢霸」的陳為民、APPLE、璟宣、元元和林進等一起錄外景，豐富的來賓組合意外為節目帶來「笑」果。尤其溫昇豪在第一關吹爆米花的遊戲時，當工作人員開錄對秒倒數「5432」，他聽了馬上用力吹，在場所有人大笑要他別急，因為遊戲開始喊的是「預備開始」，他一聽連忙回應「不好意思」，大家則笑回，「這是演員的正常反應沒錯。」

溫昇豪透露他有看《飢餓》，但始終不敢接下通告，因為覺得上節目要反應很快，不像當演員已被訓練將劇本練好就好，他已經習慣什麼都設定好，上節目坦言很怕找不到縫隙接話，也擔心話接不準，或是哪些話該說不該說，這次首錄《飢餓》，他設定自己只想當個「吃貨」，但開錄後卻發現不容易。一行人到新竹，在百貨公司進行闖關，他邊跑邊說：「想先吃個麻辣鍋，因為肚子餓到已經快抓狂了。」10幾個小時沒進食，他已餓到受不了。

陳為民（左起）、孫協志、王仁甫以及溫昇豪討論熱烈。（中視提供）

不光要克服「飢耐力」，溫昇豪對遊戲規則也是滿頭疑問，隊員只好當起軍師， 教他把這當成一場戲來演，而劇碼則是警匪追逐，要他先扮偵探找號碼牌，再扮警察追捕敵隊的隊員。而溫昇豪看別人玩得很上手竟覺得，「我怎麼覺得自己上綜藝節目很笨，我跟豬頭一樣，什麼都不知道。」但他為了吃還是玩得很賣力。《飢餓遊戲》周日晚間8點中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台播出。

(中時 )