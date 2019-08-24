◎集集美術館 載遊客趴趴走

921大地震將滿20周年，集集支線彩繪列車「國立集集美術館」20日在樹林車站亮相，以集集特產「金蕉」的金黃色為車體主色，融入集集線路線圖、歷史年表、石虎、921大地震報紙等意象，重現集集小鎮的金黃歲月，也象徵台灣人不畏地震摧毀、愈挫愈勇的堅毅精神，吸引鐵道迷搶先朝聖。

◎花蓮港胖卡市集 特色餐車吃飽飽

花蓮港內港親水遊憩區，今年暑假推出為期2個月的「花蓮港胖卡市集」，邀請具在地特色的胖卡餐車天天進駐，結合花蓮港濱海藝術廊道，逐步形成特色打卡景點。因8月底到期，花蓮港務分公司決定持續市集，廣邀各式胖卡餐車業者進駐。

◎石門水庫運動Fun漫遊 799元成行

石門水庫跨域亮點計畫即將完工，桃園市觀光旅遊局推出「運動Fun漫遊」計畫，有8條運動觀光遊程，包含陸上衝浪、單車、慢跑、攀樹等等，希望遊客旅遊之餘，也能感受石門水庫風光。

◎空中動物園 南寮漁港看得見

一年一度的「2019新竹市國際風箏節」，將於暑期最後一個假日24、25日連續兩天在新竹漁港熱鬧登場，今年的風箏節將以動物為主題，在南寮打造空中卡通動物園，邀請全國親子一起來放風箏、賞動物。

◎雲仙樂園 原民文化玩透透

為歡慶中秋佳節，雲仙樂園自9月7日起一連3周，推出「搶仙過中秋」活動，除了可以大啖山豬肉烤肉，還有泰雅族舞蹈、搗麻糬等體驗，帶領遊客享受原民文化，此外，更推出日夯雲仙優惠，為遊客省荷包。

◎黃頭鷺生態季 萬鷺朝鳳奇景登場

嘉義縣梅山鄉太興村特有的「萬鷺朝鳳」奇景約在每年秋天8月底登場，每天都有成千上萬隻黃頭鷺，一群一群由北往南遷徙，十分壯觀。今年首批黃頭鷺在21日下午5點出現，阿里山國家風景區管處與梅山鄉太興社區發展協會合辦「黃頭鷺生態季」系列體驗活動，讓民眾對阿里山區鳥類有更深入的了解。

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(中時電子報)