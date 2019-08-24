颱風白鹿來襲，高雄市長韓國瑜24日到永安區視察抽水站，他爬上柵欄觀看抽水情形。（林瑞益攝）

颱風白鹿來襲，高雄市長韓國瑜24日上午到仁武區曹公新圳，以及永安區永達抽水站視察，他分別指示兩區人員做好水利工作，避免淹水情形發生。

韓國瑜在仁武區視察後說，水利局估計溪底的淤泥約50公分，一定要把淤泥全部挖掉，將來淹水才會降到最低。工作包含河岸要加強、墊高，以及清除阻礙水流的障礙物，挖除溪底的淤泥。

至於高速公路上的橋，韓國瑜說，太低的地方要花5年的時間架高，有治本，也有治標，如果要等5年再做，那來不及了。每一個步驟、每一個環節要一步一步做好。

韓國瑜接著到永安區視察永達抽水站，他表示，今天下午到晚上，要檢視抽水站發揮功能。對於永安預防災情、抽水狀態，包含時間、預算與投入人力等，要講清楚，不能讓本地的民眾搞不清楚狀況。

他建議先告知，透過民政局系統，民眾要有知的權利，在哪一個時間點可以完全解決、政府做了那些配套。

韓國瑜在聽了當地里長的反映後，他說，感覺永安區的淹水比去年改善很多，但要徹底改善當地水利工程，全部改善好，還要1年的時間；水利局會全力投入，區長與里長也請一起配合，把水患徹底解決，相信是功德1件。

至於媒體問及有託人傳話給黃創夏？韓國瑜沒有回應。

(旺報 )