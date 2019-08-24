桃園市蘆竹區24日早上發生死亡車禍，司機酒後駕車失控，先撞擊停在路邊的小客車，更波及路邊上竹里打掃環保志工、路人，造成3人不幸身亡。嫌犯雖無外傷，但仍送往醫院檢查，面對記者提問要不要道歉，嫌犯低頭不發一語。

酒駕貨車賀駛面對記者提問要不要道歉，嫌犯低頭不發一語。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )