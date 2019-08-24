被問要不要道歉！ 酒駕撞死3人嫌犯低頭不語 12:372019/08/24 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市蘆竹區1名司機酒後駕車，撞死3人。（賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市蘆竹區24日早上發生死亡車禍，司機酒後駕車失控，先撞擊停在路邊的小客車，更波及路邊上竹里打掃環保志工、路人，造成3人不幸身亡。嫌犯雖無外傷，但仍送往醫院檢查，面對記者提問要不要道歉，嫌犯低頭不發一語。 酒駕貨車賀駛面對記者提問要不要道歉，嫌犯低頭不發一語。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ ★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障 (中時 ) #嫌犯 #道歉 #路人 #身亡 #環保志工 也許您會感興趣 推薦閱讀 4歲女催油門撞傷路人 檢起訴粗心媽過失傷害 21:532019/08/20 社會 爆當阿翔小三神隱2月 謝忻現身道歉全文曝光 16:442019/08/21 娛樂 中市警追車手開四槍 議員助理嚇到打翻綠豆湯 20:132019/08/21 社會 謝忻爆不倫戀後收入歸零 全靠「她」救助 08:542019/08/22 娛樂 鐵漢柔情 桃保大員警這樣做感動路人 12:062019/08/22 社會 道歉記者會佈置有玄機 謝忻吐實：讓我穩定 16:542019/08/22 娛樂 道路指示牌混淆路人 包商檢修 04:102019/08/23 地方新聞 三民二分局交通大執法 保障用路人安全 18:212019/08/23 社會 貨車衝撞路邊 波及環保志工、路人3命危3傷 09:092019/08/24 社會 驚悚！ 酒駕貨車衝撞波及志工 3人無生命跡象 09:082019/08/24 社會 社會熱門新聞 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 竹科工程師爽約「1王戰2鳳」 見第3人嚇死 - 社會 摩鐵大亂鬥後…男大生中「大三元」還「分享」 - 社會 豐原藥局夫妻命案 1死1重傷躺血泊 - 社會 史上最悲情 吳宗憲買一條菸賠一生 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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