前體育女主播凱莉出面控訴華頓時的模樣。(美聯社)

今年4月爆發前體育女主播凱莉指控，國王總教練華頓2014年擔任勇士助理教練期間，曾在飯店房間性侵過她，如今因為罪證不足，聯盟與國王同時宣布調查終結，也就代表華頓躲過這次性侵指控，可以好好專心準備新球季開打了。

面對凱莉的性侵指控，華頓的律師團今年7月跟法庭提出文件，強調凱莉沒有任何事實依據，用意只是吸引媒體注意，更形容所謂的性侵，只是「愉悅接觸」，凱莉會在相隔5年才提訴訟，原因是她丟掉了兩份工作，生活上急需要錢。

華頓也在今天發布聲明，「在我們開始季前準備之時，我只希望百分之百專注在沙加緬度國王的執教工作，努力跟一群傑出的球員與教練一起工作，所以針對這項指控，我將不會有進一步的評論。」根據了解，凱莉並未參與調查過程。

其實華頓最近也算很不順利，因為上季待在湖人擔任教頭，歷經外界不斷批評他不適任，湖人也在球季結束沒多久，就宣告開除華頓，儘管他很快就找到在國王的新工作，個人名聲卻被這次性侵醜聞完全摧毀，如今總算還他清白了。

(中時電子報)