大都會投手狄葛朗(Jacob deGrom)在與勇士的比賽中，不僅狂飆13次三振封鎖勇士打線，還自己敲出陽春炮將比數追平，雖然兩隊鏖戰14局最終由勇士以2比1些微之差帶走勝利，不過狄葛朗仍寫下大聯盟史上2度單季13次三振又開轟的第一人。

今年4月4日的比賽，狄葛朗對戰馬林魚主投7局飆出14次三振，還在比賽中敲出陽春炮，而今日對戰勇士主投7局僅被敲出4支安打失1分，送出13次三振，本季累積207次三振，除了連續3季三振數破200次外，還是近5年的第4次。

狄葛朗的唯一失分是在6局上半被連續敲出2支安打失1分，下個半局狄葛朗自己用球棒討回來，面對第一球就出棒，擊成左中外野的陽春砲將比數追平，本季第2轟就是寫下歷史新紀錄的全壘打，狄葛朗成為史上首位單季13次三振又開轟的選手。

兩隊以1比1從第6局僵持至13局，最後才在第14局二、三壘有人時，勇士靠漢米爾頓(Billy Hamilton)敲出關鍵安打送回超前分，最終勇士以2比1擊敗大都會，結束這場共換15名投手、4小時37分鐘的大戰。可惜的是今日表現精采的狄葛朗雖飆K又開轟，不過火力不幫忙無緣拿下勝投。

(中時電子報)