2環保志工遭酒駕司機撞死 桃環保局：全力協助後事 12:402019/08/24 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市蘆竹區24日早上發生死亡車禍，造成3死3傷。（賴佑維翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市蘆竹區24日早上發生死亡車禍，造成3死3傷，其中2名死者為桃園市環保志工。桃園市環保局環境清潔稽查大隊羅文林表示，市長鄭文燦第一時間指示環保局和民政局全力協助後事，另外有提供環保志工保險，最高可得到300萬元理賠，傷者也有3、4萬元醫療補助。 2環保志工遭酒駕司機撞死 桃環保局：全力協助後事。 羅文林表示，很遺憾發生這件事故，對於環保志工熱愛環境，願意奉獻時間，一大清早維護里內整潔，發生這樣的事情相當遺憾，將全力協助家屬處理後事。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ ★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障 (中時 ) #環保 #環保志工 #環保局 #後事 #桃園市 也許您會感興趣 推薦閱讀 東港飛台肥料場異味官能檢測未過關 業者自行提報停工改善 00:002019/08/22 生活 園藝好幫手 中市廢樹枝木屑免費領取 13:402019/08/22 生活 桃園市議員歐炳辰 圖利廠商判刑6年定讞須入獄 16:422019/08/22 社會 愛海的夥伴一起去淨海！31日鹿港鎮菜市海堤登場 18:422019/08/22 生活 彰化登革熱拉警報 噴藥孳清 04:102019/08/23 地方新聞 桃第四選區掀起看板戰和小型聚會戰 08:342019/08/23 政治 桃產總批桃市勞檢未到位 勞動部：再做相關瞭解 12:212019/08/23 生活 桃園市未進入警戒範圍 24日正常上班上課 18:202019/08/23 生活 台南排水溝染紅 環保局人員鑽箱涵揪出排廢水工廠 19:592019/08/23 社會 貨車衝撞路邊 波及環保志工、路人3命危3傷 09:092019/08/24 社會 社會熱門新聞 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 竹科工程師爽約「1王戰2鳳」 見第3人嚇死 - 社會 摩鐵大亂鬥後…男大生中「大三元」還「分享」 - 社會 豐原藥局夫妻命案 1死1重傷躺血泊 - 社會 史上最悲情 吳宗憲買一條菸賠一生 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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