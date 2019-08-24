桃園市蘆竹區24日早上發生死亡車禍，造成3死3傷，其中2名死者為桃園市環保志工。桃園市環保局環境清潔稽查大隊羅文林表示，市長鄭文燦第一時間指示環保局和民政局全力協助後事，另外有提供環保志工保險，最高可得到300萬元理賠，傷者也有3、4萬元醫療補助。

2環保志工遭酒駕司機撞死 桃環保局：全力協助後事。

羅文林表示，很遺憾發生這件事故，對於環保志工熱愛環境，願意奉獻時間，一大清早維護里內整潔，發生這樣的事情相當遺憾，將全力協助家屬處理後事。

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(中時 )