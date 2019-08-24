三觀感恩協會斗六捐血 贈關廟麵西螺米 12:392019/08/24 中時 周麗蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雲嘉南每日需1200袋救命血，年滿17歲就能捐血救人，臺北市三觀感恩協會8月25日將在斗六舉辦捐血活動「捐血捐愛，愛在雲林」，早上八點到下午五點捐血捐250cc送手工關廟麵，捐500cc送金太陽西螺米及新聯豐壽司米。 臺北市三觀感恩協會表示，該會提供弱勢團體或個人所需要的物資或協助，以組織的力量傳送感恩與關懷，在雲林捐血站（斗六市漢口路187號）舉辦的捐血活動是第六站。 (中時 ) #捐血 #感恩 #協會 #雲林 #活動 也許您會感興趣 推薦閱讀 日月潭伊達邵碼頭新創觀光活動 剩本周最後三天活動 16:292019/08/21 旅遊 和泰全國捐血月 狂募2萬袋熱血 17:342019/08/21 財經 雲林廚餘不養豬 做成有機肥 04:102019/08/22 地方新聞 海巡攜手無毒世界協會 培訓反毒大使 10:022019/08/22 社會 西門子台灣與日本共同推動開放式物聯網協會 11:242019/08/22 財經 美大豆協會料今年將向陸出口1200萬噸 11:302019/08/22 財經 道岔訊號異常！高鐵雲林站-左營站列車延誤 12:222019/08/22 生活 搶中秋商機 彰銀支付ipay推伴手禮大賞滿千送百 14:132019/08/22 財經 雲林農民大學招生 18:432019/08/22 生活 台灣智動協會與購物中心、餐旅三大產業公協會簽合作備忘錄 10:212019/08/23 財經 生活熱門新聞 白鹿午後跳躍翻過山 南部風雨就來 - 生活 美專家：第12號颱風楊柳下周恐生成 - 生活 白鹿颱風觸陸！挾超大豪雨狂炸花東 大台北防強風 - 生活 白鹿觸陸北部無感？鄭明典：情況不一樣了 會有感的 - 生活 地瓜、馬鈴薯、蒜頭發芽能吃嗎？ 專家曝這顆千萬別丟 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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