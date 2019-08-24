雲嘉南每日需1200袋救命血，年滿17歲就能捐血救人，臺北市三觀感恩協會8月25日將在斗六舉辦捐血活動「捐血捐愛，愛在雲林」，早上八點到下午五點捐血捐250cc送手工關廟麵，捐500cc送金太陽西螺米及新聯豐壽司米。

臺北市三觀感恩協會表示，該會提供弱勢團體或個人所需要的物資或協助，以組織的力量傳送感恩與關懷，在雲林捐血站（斗六市漢口路187號）舉辦的捐血活動是第六站。

(中時 )