氣象局技正黃椿喜今（24）日表示，白鹿颱風的路徑從凌晨起先往南偏，接近中午又往北修正，預估午後颱風中心仍以登陸恆春半島機率最大，也可能只擦到陸地邊緣。由於颱風是以「擺線運動」的方式旋轉前進，不是直線移動，中心碰觸陸地的那一點會在哪？多少總是有一點誤差。

目前白鹿近中心最大風速每秒維持30公尺，相當於11級風，瞬間最大陣風每秒38公尺，相當於13級風；7級風暴風半徑150公里，10級風暴風半徑50公里。以每小時28公里的速度前進，黃椿喜說，白鹿移動速度快主要是太平洋高壓的影響，導引氣流明確，才會如此快速。

上半天風雨最強的區域主要是在花蓮、台東，因東半部地區位於迎風側，今日清晨至上午已經有間歇性雨勢，尤其南花蓮、台東及恆春半島雨勢更為顯著，預計台東縣及花蓮縣山區有大豪雨或超大豪雨。

氣象局指出，今天至12時為止，花蓮縣六十石山累積雨量已達270毫米。出現較大陣風的地方則有蘭嶼14級、綠島12級、大武11級、台東10級。但颱風登陸後，花蓮、綠島、蘭嶼也會最快脫離暴風圈，下午就可解除陸上警報。

黃椿喜說，白鹿登陸恆春半島後，看所經路線，也許1小時，也許2、3小時會進入台灣海峽，接下來就輪到高雄、台南、澎湖風雨最大，嘉義以北相對影響較小。

(中時 )