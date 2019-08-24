這群外籍移工在專勤隊員查緝時，因為酒醉未醒，一臉茫然。(莊曜聰翻攝)

這群外籍移工在專勤隊員查緝時，因為酒醉未醒，一臉茫然。(莊曜聰翻攝)

七股區一處民宅入夜後常有人喝酒大聲喧嘩，影響到鄰近住戶安寧，一查之下才發現是外籍人士聚集喝酒，且身分都是失聯外籍移工，移民署南區事務大隊台南市專勤隊接獲線報前往後拂曉出擊，一舉逮捕8名喝茫的越南籍失聯移工，完全不費吹灰之力。

據了解，由於台南沿海地區青壯人口外移，農漁牧業及傳統產業缺乏勞動力，這群失聯移工是透過非法仲介，在七股及周邊地區從事農漁業的臨時工，因為季節性及適應性的問題，流動率頗高，也難以掌握行蹤。

這群失聯移工日間離開住所打工，晚上下工後因無處可去，經常聚在一起飲酒作樂，酒酣耳熱之際大聲喧嘩，附近住戶多是老年人，不堪其擾，透過管道檢舉，經台南市專勤隊前往實地勘查，發現確實有非法移工居住跡象，於日前動員17名幹員，趁著清晨眾人還未清醒，圍捕查緝。

幹員大陣仗的採前後門包夾方式突襲，但一進入到屋內，卻發現8名失聯移工全都酒醉未醒，倒臥一地呼呼大睡，等到被專勤隊幹員喝令驚醒，才一臉茫然不知發生啥事，根本無力逃跑，也讓這次的抓捕行動順利完成。

8名越南籍失聯移工經台南市專勤隊調查後，全數解送至高雄收容所收容，後續將遣返回國，台南市專勤隊隊長熊德仁呼籲，各行各業均不得聘雇失聯移工或未經工作許可之外籍人士從事工作，一經查獲，對於雇主及非法仲介將依法處理並開罰。

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(中時 )