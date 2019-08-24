中天全民英語競賽綜藝節目《愛的ABC-Jr英語練習生》將播出藝人組加碼賽，由於預賽時，郎祖筠、岑永康、高伊玲等藝人擔任大魔王挑戰引發熱議，製作單位下戰帖，邀請演藝圈兩組代表，崔佩儀、貝克宇母子組對戰張文綺、郭宇宸素昧平生組。沒想到與韓籍老公結婚多年的崔佩儀率先自曝，「嫁給老公20年英語還是很爛。」不但語言能力沒進展，還自創「崔式英語」到處鬧笑話。

不過崔佩儀非常重視兒子貝克宇的教育，甚至給人「虎媽」印象，還曾經因為教育觀念不同爆發家庭革命，不僅老公對她離家出走沒意見，兒子也嗆聲人生被媽媽毀掉。看似不合愛鬥嘴的母子檔，來到錄影現場卻超級有默契，崔佩儀和貝克宇相互鼓勵、稱讚對方，被看好可奪冠，卻在其中一項遊戲關卡「描述題」遭遇危機，崔佩儀回憶超糗經驗，「以前沒有視訊只能講電話，有一次老公打電話問我現在做什麼，因為在開車，我說I open car啦。」現場笑翻。

阿Ken主持《愛的ABC-Jr英語練習生》。（中天提供）

硬著頭皮接受挑戰的崔佩儀，把自己能記得的英文單字全用上，展現很有特色的台式英文，連「啪滋啪滋」都說出口，全場傻眼，但厲害的外籍老師竟然答對了，讓她自豪的說：「我在美國也是這樣跟移民局講話。」主持人阿Ken笑回，「移民局的人有給你全對吧？」張文綺的英文也不惶多讓，還在舞廳嚇跑老外，非常逗趣。《愛的ABC-Jr英語練習生》中天綜合台每周日晚間7點播出。

(中時 )