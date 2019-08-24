鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平、台北市長柯文哲昨首度合體，「郭王柯」結盟備受關注，文化大學新聞系主任胡幼偉今臉書指出，王金平在立法院混了大半輩子，他沒告訴郭一句實話，「就算你當選總統，你的所有政策，都過不了立法院這一關，最後會讓你有志難伸、寸步難行！」所以，郭台銘最大的「郭不懂」，就是他以為當總統跟當鴻海老闆一樣 ，一朝權在手，天下聽號令。

胡幼偉指出，稍微有點政治學常識，或在行政院服務過的人都知道，行政院施政需要立法院的支持，尤其是新的政策理念，要修法或立法，過不了立法院這一關，一切都是白搭、空談！

胡幼偉以馬政府為例，當時多少事情一送到立院多半卡住，要想闖關就準備打架，反觀現在蔡政府，為什麼能那麼囂張地搞黨產會、促轉會，年金改革？就是因為民進黨在立法院有多數席次，國民黨立委又只會文鬥，不會武鬥，讓蔡政府想怎樣就怎樣。

明年大選將選出總統及立委，新的立院中，請問能有多少「郭王柯」的人在裡面推動法案，頂多3、5個人不得了了，如果郭當選總統，民進黨唯一表演舞台只剩立院，綠營會讓郭台銘政府通過任何法案嗎？國民黨也一樣，面對藍營大叛徒與千古罪人組成的政府，藍委能讓法案輕易通過嗎？那郭當總統有什麼用，注定是個完全癱瘓的政府而已。

胡幼偉強調，如果立院是這麼容易搞定的地方，過去王金平擔任立法院長時，何來發揮「喬功」的空間，請問郭董，這些實話王柯有跟你講過嗎？沒有吧！現在拼命支持郭董的「知識藍」或「經濟藍」，如果郭當總統，國家反而會立刻陷入政治癱瘓，面臨什麼事情都做不了的困境，這是你們想看到的結果嗎？

(中時 )