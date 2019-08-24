白鹿颱風來襲，南部六縣市停班停課，九縣市政府一級開設，行政院長蘇貞昌今天上午8點到中央災害應變中心，逐一和縣市首長電話連線，高雄市長韓國瑜等首長順利過關，澎湖縣長賴峰偉手機卻轉語音信箱，應變中心也無人接聽電話，蘇揆當場變臉。

白鹿颱風暴風圈今天上午觸地，蘇貞昌首先要求與屏東縣長潘孟安電話連線，關心屏東縣目前風雨狀況。接著打給高雄市長韓國瑜，正在召開會議的韓國瑜將會議中斷，並進行視訊，韓國瑜表示，由於高雄目前並無任何災情狀況，非常感謝院長來電關心。蘇貞昌隨後又與台南市長黃偉哲連繫。

台東縣長饒慶鈴因巡視市區區域排水，由副縣長張志明代答，蘇貞昌交待，台東是颱風直接侵襲縣市，應注意海邊出現觀浪民眾，對釋迦等水果要注意相關防護及災損。

花蓮縣長徐榛蔚到瑞穗勘災，人不在災害應變中心，也由消防局副局長回覆蘇揆詢問表示，目前只有鐵路停班及國內班機停航，蘇貞昌也感謝大家求堅守崗位，地方有任何需求，中央都會全力支援。

澎湖縣開設三級應變中心，且今天停班停課，蘇貞昌連線縣長賴峰偉，手機卻是轉語音信箱，應變中心也無人接聽電話，蘇貞昌當場變臉，指示中央災害應中心改善，要求以後必須都能立刻連繫上各縣市災害應變中心及指揮官。

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