輕度颱風白鹿陸上警戒雖未將新北市市劃為警戒區，並且於本(24)日上午已經接觸台灣東南部及恆春半島陸地，颱風結構達輕颱上限來勢洶洶，瞬間強風還是感受很強勁，金山、瑞芳等海岸激起長浪仍有危險，因此新北市已派員進駐應變中心，全程掌握颱風最新動態加強守視，以因應颱風外圍環流風勢及雨勢對沿岸所帶來影響。

白鹿颱風雖在南部登陸，新北市長侯友宜一大早就進駐應變中心瞭解颱風數據，嚴陣以待。（吳家詮翻攝）

依據本市氣象協力團隊(天氣風險公司)預判分析白鹿颱風預估將為新北市東南側山區帶來總雨量100㎜至200㎜，預估將影響至25日清晨，大台北地區有發生7至9級較強陣風機會，市長侯友宜於上午特別至應變中心了解颱風動態，並指示市府警察、消防及公所人員連繫海巡單位，針對海邊釣魚及觀浪民眾進行勸離，截至昨日執行至今，總計動員62車、116人次，勸導釣客及民眾共408名，同時亦宣導山區遊客注意安全，避免於室外活動發生危險。

侯友宜特別提醒市民，受到颱風外圍環流影響，千萬不可掉以輕心，請民眾應避免前往沿岸觀浪及海邊活動，隨時注意颱風動態。 更提醒市民，颱風期間不要碰觸掉落之電纜線，以免發生危險。新北市政府各級防救災人員將持續監控颱風動態，加強所有防救災工作。

(中時電子報)