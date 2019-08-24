一群喜愛籃球的憨兒們在志工與台啤球員陪伴下，圓了今年籃球比賽的夢。（邱立雅攝）

台啤球員陪憨兒打籃球。（邱立雅攝）

真善美社會福利基金會為了院內喜愛打籃球的學員成立籃球社，每年參加外界舉辦的三對三籃球賽，但今年因無賽事可比，為了不讓學員失望，基金會邀請台啤球員前來陪打，一起進行溫馨的籃球賽事。

真善美社會福利基金會5年前成立籃球社團，由5名愛打籃球的心智障礙者所組成。當年成立原因，是因為想參加三對三籃球比賽，雖然志在參加，但每天仍努力的練習，但今年卻沒有任何比賽的機會，憨兒們好失望，所幸在志工經費贊助下，自行辦理一場球賽。

令基金會意外的是，在招募志工的過程中，沒想到居然也招來了台啤的球員黃聰翰、黃泓瀚、簡祐哲、于煥亞擔任一日志工，陪伴憨兒們打籃球。24日這些明星球員們便前來中壢，與學員們打籃球同樂。

台啤球員黃聰翰表示，在休賽期間參與公益活動相當有意義，陪伴這些身心障礙孩子們一同打球，看得到學員們對籃球的喜愛，也感受到學員們熱情的回應，自己非常開心。

(中時 )