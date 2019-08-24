台南市立安南醫院在去年823水災時，周邊道路變成「護城河」，病患得坐橡皮艇進院看病，白鹿颱風24日侵台，台南市長黃偉哲視察安南區外塭仔中排應急抽水機組工程狀況，台南市水利局已增加兩台大型抽水機組，隨時啟動抽水，發揮防汛功能。

安南醫院旁的長和路臨近安順寮排水，去年823水災時，因為安定區、新市區上游溪水暴漲，原有兩台小型移動式抽水機的功能不足，下游排水溢堤到道路上，出現醫院「護城河」的景象，醫護人員為救急診病患，只能在院外搭護理站帳棚作初步處理，再由橡皮艇將病患送進醫院急診室。

今年眼見白鹿颱風侵襲，台南市水利局向營建署爭取應急工程改善經費共1600萬，再增加兩台固定式大型抽水機組，避免這次風災再造成安南醫院周遭淹水。

另外永康區大灣路與文化路的淹水問題，市府今年也在大灣區設置抽水站，這次剛好可加入抽排水行列。

黃偉哲24日到外塭仔中排與安順寮排水的匯流口，視察安置好的沉水式抽水機，他表示，若豪雨過大到4部抽水機組還不足應付，市府還會機動調派移動式抽水機來緊急抽水，套句國軍的話，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」。

(中時 )