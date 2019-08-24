白鹿颱風今（24）上午7時已觸陸，為花東帶來強風豪雨，中央氣象局表示，颱風中心將於午後從恆春半島登陸，離陸地越近風雨會越大，不過當暴風圈逐漸往西北移動後，花東雨勢會漸漸降低，轉為西南部會有大雨出現，預估傍晚花蓮、台東有望解除陸警，全島則是要到22時左右才有可能解除。
中央氣象局於12時15分發部颱風最新動態，輕颱白鹿目前中心在臺東至恆春半島東南方近海，先前為每小時26公里速度，加速至每小時28公里，向西北西移動，其暴風圈已進入臺灣東部、東南部及南部陸地，對彰化以南地區、南投、花蓮、臺東、恆春半島、澎湖及金門構成威脅，各地風雨逐漸增強。
氣象專家彭啟明表示，白鹿威力強，快接近中度颱風，但因為移動速度也快，今晚就會離開台灣，主要影響東半部的雨勢依舊強，而西南部地區目前處背風側，暴風圈越過山脈後，便會對西南部地區帶來可觀降雨量，但不會引進西南氣流，特別要注意暴風中心路徑地區，風雨會較強。雨量部分，花東地區仍是超大豪雨；屏東地區注意大豪雨；高雄、嘉義、台中、南投則是豪雨。
根據氣象局統計，今截至上午12時，花蓮花蓮六十石山累積雨量292毫米最多花蓮富里268.5毫米其次外，屏東西大武山、台東池上鄉累積雨量也有200毫米、196毫米。
(中時電子報)
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