警方巡邏看到趕緊通報台電協助拆除。（邱立雅翻攝）

颱風白鹿來勢洶洶直撲南台灣，中央氣象局目前已經發布陸上颱風警報，雖然桃園地區並沒有遭到颱風直接襲擊，但陣陣的強風也把平鎮區環南路上的道路指示牌吹的搖搖欲墬，警方巡邏時發現，並通報工程人員立即拆除。

平鎮警分局副分局長陳怡誠表示，隨著白鹿颱風襲擊南台灣地區，造成部分災情，而北台灣也受到白鹿颱風外圍環流的影響，目前也刮起陣陣強風，分局災害應變中心已經一級開設，各單位主管均已進駐，由於平鎮區屬南桃園中心位置，國道、省道均在此交錯，分局長李建民責令各派出所除了要加強巡視轄區、保持交通暢通外，亦隨時通報災害狀況。

而24日中午12時許，北勢派出所所長饒百訓帶班巡視轄區時，發現平鎮區環南路上的道路指示牌，已被強風吹的只剩一各螺絲固定，在燈桿上搖搖欲墬，且指示牌又在道路中間，若掉下來削到路過的機車騎士，將會十分嚴重，所長饒百訓遂立即通報台電人員先行協助到場拆除、保管指示牌外，並通報交通局 ，所幸在警方人員及早發現、排除，沒有造成的損害，直接保障民眾生命財產安全。

路牌快掉了。（邱立雅攝）

(中時 )