阿嬤冒雨賣菜及火龍果。（楊漢聲翻攝）

白鹿颱風襲台在台灣東部帶來強風驟雨，台東縣延平鄉、金峰鄉、達仁鄉、大武鄉、太麻里鄉、長濱鄉已發出67條土石流潛勢溪流已發布黃色警戒，民眾都待在家中躲颱風，但竟有愛心媽媽不顧風雨穿著雨衣騎著機車上山餵狗，但餵完狗後，山上風雨轉大不敢下山，只好通報警消，最後在消防人員協助下順利下山。

一想到山上的狗沒得吃心裡就難過！愛心媽媽說，她在山上飼養了20多隻狗，擔心颱風天愛犬挨餓，於是她趁著上午風雨較小時，冒著雨騎著機車上富源山上餵狗，未料在要下山時，風雨轉大讓她進退兩難，無法騎機車下山，只好致電跟友人求救。

友人也立即致電警消，消防人員抵達現場發現帶著眼鏡，穿著雨衣的愛心媽媽，趕緊帶著愛心媽媽下山，才結束這場驚魂記，消防人員也呼籲民眾，颱風天千萬別冒雨上山，也盡量避免外出，以免風雨過大發生危險。

另外在中央市場1名阿嬤不忍種的菜泡湯，全身穿著雨衣，頂著強風驟雨叫賣紅龍果和龍鬚菜，阿嬤說，一大早就到田裡採菜，因為這些菜不能久放，不忍心血泡湯，「被颱風打到就可惜了，能賺多少算多少」，民眾瞧見也都上前「交關」讓阿嬤能提早回家。

(中時 )