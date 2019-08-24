白鹿颱風今（24）日來襲，農委會農糧署表示，台北果菜市場蔬菜交易量達到1565公噸，比昨日的1327公噸增加238公噸，增幅17.9％。平均每公斤交易價格39.9元，到貨量增加也導致均價較昨日的43.2元下跌3.3元、跌幅7.6％，昨天則是比前天上漲8％。

農糧署組長林鈴娜分析，果菜價格下跌主要原因是供應量充裕；加上白鹿颱風路線往南修正，消費者預期漲價心理減緩所致。

不過依據氣象局預報，白鹿颱風今日將登陸台灣南端，暴風圈籠罩台灣南部，導致東半部及南部地區有局部大雨或豪雨發生。農委會仍呼籲農民密切注意，做好防範措施。

農糧署說，颱風過後會持續關注各項蔬菜價格、品質與供應數量，將在兼顧農民及消費者權益下，加強調配供應。農糧署強調，儘管日前部分蔬果產區遭受水害，但國內農產品總體供應量仍屬穩定，尚無釋出冷藏蔬菜的計畫。

(中時 )