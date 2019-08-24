白鹿颱風來襲，台南市長黃偉哲上午視察永康區大灣抽水站，他表示，二期工程1.2億元經費已到位，希望趕在8月底前完成發包，該區域工程陸續完成後，防洪能力將再提升，有效改善大灣低漥地區淹水成河。

8月13日永康地區淹水嚴重，黃偉哲今天特別視察大灣抽水站，抽水站已在今年汛期加入抽排水行列，日前813豪雨，總抽水量總計達30萬立方米。

黃偉哲強調，會繼續向中央爭取經費，進行分流工程，解決大灣重劃區的淹水問題。他說，該抽水站位於大灣排水與大灣小排七交會處，主要解決永康大灣地區文化路與永華路周遭一帶淹水問題，保護面積約110公頃，總工程經費約9000萬元，配置2部每秒4立方米，以及1部每秒2立方米的豎軸式抽水機，總抽水量共每秒10立方米。

營建署前瞻計畫補助及市府自籌經費合計1億2000萬元，今年續辦大灣抽水站第二期工程，初步規劃抽水站房1棟、1萬噸滯洪調節池、3部4cms豎軸式抽水機及1部4cms備用機組，使大灣抽水站總抽水量達到26cms，目前上網公告招標中，預計109年底前完工。

(中時 )