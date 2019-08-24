針對大陸對美展開新一波關稅報復，美國總統川普除了立即宣佈反制措施之外，並「下令」美企離開大陸並尋找替代方案，例如回到美國生產。不過，川普欲給企業下指導棋，反遭多名企業代表反彈，並普遍對川普最新的關稅措施感到不滿。

綜合外電報導，在大陸23宣佈對750億美元美商品加徵10％、5％不等關稅，除了大豆、牛豬肉等多種農產品及小型飛機之外，也將恢復對原產於美國的汽車及零部件加徵關稅。

對於大陸反擊，川普也不甘示弱，在數小時後立即作出反應，決定對針對2500億美元大陸銷美商品加徵關稅稅率，將從10月1日起由現行的25%提升至30%；而原定將對剩餘3000億美元大陸商品加徵的關稅，稅率也將由10%提高至15%。其中約一半的商品延遲至12月15日才課以關稅，其餘將按照原定日期9月1日生效。

川普同時美國企業喊話，呼籲美企立刻尋找大陸生產之外的方案，並在推特上表示「我在此下令我們偉大的美國企業，立刻開始尋找中國以外的生產基地，比如將你們的公司搬遷回國，在美國製造你們的產品。」。不過，外界目前仍不知川普要藉由何種法定權限，強迫美國企業退出大陸；美國全國公共廣播電臺（NPR）也表示，川普推特上的喊話不具備行政效力

不過，對於川普下命令，多數美企代表感到反感。美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）則駁斥川普要美企退出大陸的要求，並呼籲美中雙方進行「持續、有建設性的互動」。美國全國商會常務副會長與國際事務總裁薄邁倫（Myron Brilliant）在聲明中強調，時間很寶貴，不希望看到美中關係進一步惡化。

美國全國零售聯盟（National Retail Federation）政府關係高階副總裁佛蘭契（David French）批評，在這種環境下，企業根本不可能為未來做規劃，且讓美國企業與消費者承受更多關稅並不是問題的答案。

(中時電子報)