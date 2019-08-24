郭王柯823同台 呂秀蓮：郭台銘會選 14:262019/08/24 中時 陳怡誠 、 楊孟立 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 郭王柯挑在八二三結盟，前副總統呂秀蓮(見圖)24日出席第三屆東亞和平論壇會後受訪表示，他認為郭台銘會選，至於他們三人會合作到什麼程度還不知道，起碼昨天宣示他們是友好關係。(陳怡誠攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 郭王柯挑在八二三結盟，前副總統呂秀蓮24日出席第三屆東亞和平論壇會後受訪表示，他認為郭台銘會選，至於他們三人會合作到什麼程度還不知道，起碼昨天宣示他們是友好關係。 呂秀蓮認為，看香港情勢以及世界局勢，其實對台灣這些都是雞毛蒜皮的事，台灣是在沉淪、是在泡沫化。 (中時 ) #呂秀蓮 #郭台銘 #八二三 #總統 #合作 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》瓦解藍軍啟動 郭柯王拿國民黨神主牌八二三砲戰合體 23:122019/08/21 政治 游淑慧：柯文哲花公帑38萬騙郭王同框 18:102019/08/22 政治 柯P有如金光黨 郭何必與虎謀皮 04:102019/08/23 政治要聞 不同去年蔡英文今赴金門紀念823 葉毓蘭 ：噁 10:102019/08/23 政治 紀念823 蔡英文：台澎金馬是生命共同體 10:282019/08/23 政治 郭柯王出席席八二三紀念活動 10:372019/08/23 政治 823郭柯王合體 郝斥柯無恥 11:042019/08/23 政治 與郭柯王互別苗頭？吳敦義：93軍人節將向軍人表達最高敬意 12:302019/08/23 政治 823砲戰61週年 蔡盼降低陸客縮減衝擊 15:582019/08/23 政治 快評》先烈面前改國號 蔡英文徹底顛覆八二三 21:452019/08/23 政治 政治熱門新聞 「你不是我認得的韓國瑜了！」王世堅快哽咽 - 政治 看到馬英九 蔡英文下車前向下屬交代兩件事 - 政治 韓空前重挫 賴岳謙揪出2大戰犯 - 政治 支持韓國瑜選總統嗎？她一席話吐心聲… - 政治 因韓流退燒不掛合照看板？3位候選人說話了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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