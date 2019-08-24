郭王柯挑在八二三結盟，前副總統呂秀蓮24日出席第三屆東亞和平論壇會後受訪表示，他認為郭台銘會選，至於他們三人會合作到什麼程度還不知道，起碼昨天宣示他們是友好關係。

呂秀蓮認為，看香港情勢以及世界局勢，其實對台灣這些都是雞毛蒜皮的事，台灣是在沉淪、是在泡沫化。

(中時 )