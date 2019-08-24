三峽警方及監理站人員在台7乙線稽查違規改裝機車。（陳俊雄翻攝）

台7乙線三峽五寮至桃園大溪段一向是青少年騎乘各型機車前來朝聖的勝地，為守護青少年交通安全的活動空間，雖然受到白鹿颱風影響北部也颳起一陣陣強陣風，但三峽警分局24日上午9時至11時聯合板橋監理站等單位，在台7乙線執行改裝車輛稽查，攔查機車計42輛，告發酒後駕車、無照駕駛、改裝燈光等違規計10件，通知回站檢驗計5件。

三峽警方有鑑青少年於暑期出遊無照駕駛及騎乘改裝車輛情形嚴重，特別在暑假結束前夕的周休假日期間編排勤務，與板橋監理站持續在台7乙線轄區內設置定點及移動式測速器密集取締，透過聯合稽查加強執法作為，維護安全的交通與寧靜的生活環境。

三峽警分局提醒並呼籲青少年「騎帥不騎快」，勿騎乘不當改裝車輛，更不可併排競駛或一前一後爭速在道路上超速行車、蛇行、甩尾及闖紅燈等行為，上午稽查共告發酒後駕車、無照駕駛、改裝燈光等10件違規，另有5件通知回站檢驗。

三峽警方表示，民眾如有違規駕駛行為，警方除規劃快打機制採優勢警力攔截圍捕外，也會調閱沿線路口監視器並通知相關涉嫌人到案說明並偵辦究責，也呼籲民眾切勿以身試法。

(中時 )