香港特首林鄭月娥日前宣布籌建對話平台，今早10時於禮賓府舉行首次預備會議。多名獲邀人士早上9時許起陸續進入禮賓府，包括港大微生物學系講座教授袁國勇、運輸及房屋局前局長張炳良、立法會前主席曾鈺成、中大前校長沈祖堯、社聯行政總裁蔡海偉、浸大校長錢大康、體育學院主席林大輝。民陣及社民連數名成員一度到禮賓府正門請願，批評對話平台屬閉門造車，無回應市民訴求。後遭請方抬離。

星島日報報導，多名官員亦乘坐座車到達，包括政務司司長張建宗、財政司長陳茂波、政制及內地事務局局長聶德權、環境局長黃錦星、創新及科技局長楊偉雄、發展局長黃偉綸、保安局長李家超。

民陣及社民連數名成員一度到禮賓府正門請願，批評林鄭月娥構建對話平台屬閉門造車，並無回應市民訴求。

警員指，正門並非劃定示威區，警告請願人士離開後約10分鐘不果，將示威者抬離正門。社民連前立法會議員梁國雄其後亦單獨到場，要求參與對話，警員作多番勸喻後護送其離開。

(中時 )