24日颱風天，澎湖風雨小；坐鎮中央應變指揮中心的行政院長蘇貞昌一大早視訊澎湖縣，卻找不到縣長賴峰偉，蘇頗有微詞，賴淡淡回應因地因時制宜，地方首長知道何時該進駐應變中心。

澎湖縣政府指出，依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，平均風力達7級或陣風達10級以上（或日降雨量達350毫米），停止上班上課；23日晚參酌氣象局預報，研判澎湖24日最大平均風將達9至10級、陣風11至12級，因此發布24日停班停課。

消防局表示，澎湖縣以白鹿颱風實際狀況及地理特性，24日上午8時3級開設颱風災害應變中心，依規定地方首長不須進駐，行政院災防辦公室當日上午8時要求通話，蘇揆視訊找不到縣長，以致衍生誤會。

旋即上午10時30分縣府召開颱風災害整備會議，縣長賴峰偉指示地方災害應變中心提前1級開設，針對蘇揆點名找不到人，賴簡單回應地方首長嫻熟地方事務，知道何時進駐應變中心，也感謝行政院長蘇貞昌關切。

賴峰偉表示，澎湖相對地理位置，颱風侵襲時程較本島延後，各防災編組專業因應，日後應及早成立應變中心，健全橫向、縱向聯繫通暢，他身為一縣之長，必定全力以赴做好防災，完備防颱整備工作。

(中時 )