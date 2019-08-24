警方到場拉起封鎖線。(楊漢聲翻攝)

白鹿颱風夾帶著強風豪雨襲台，在台東帶來強烈雨勢，台東縣池上鄉萬安村有個鐵皮倉庫，遭後方山坡土石流衝破，倉庫內雜物遭土石流壓毀，幸好當時沒有人員在倉庫內否則後果不堪設想。

土石流夾帶著樹木及石頭沖刷而下，巨大的衝擊力瞬間撞破鐵皮倉庫，放在倉庫內的雜物遭壓毀，一片狼藉，警方也到現場拉起封鎖線，避免人員誤闖發生危險。

(中時 )