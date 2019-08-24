台東》土石流沖破倉庫 幸無人員傷亡 13:332019/08/24 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 土石流沖進鐵皮倉庫。(楊漢聲翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警方到場拉起封鎖線。(楊漢聲翻攝) 白鹿颱風夾帶著強風豪雨襲台，在台東帶來強烈雨勢，台東縣池上鄉萬安村有個鐵皮倉庫，遭後方山坡土石流衝破，倉庫內雜物遭土石流壓毀，幸好當時沒有人員在倉庫內否則後果不堪設想。 土石流夾帶著樹木及石頭沖刷而下，巨大的衝擊力瞬間撞破鐵皮倉庫，放在倉庫內的雜物遭壓毀，一片狼藉，警方也到現場拉起封鎖線，避免人員誤闖發生危險。 (中時 ) #倉庫 #土石流 #人員 #台東 #雜物 也許您會感興趣 推薦閱讀 台東》又發生溺水 台東50歲男子溺水亡 10:102019/08/20 社會 汶川多地發生土石流災情 已致2失聯3被困 10:412019/08/20 兩岸 雨勢再起 苗栗泰安土石流阻斷道路 21:432019/08/20 社會 狗掉山溝還斷糧 大坑土石流重創莊媽媽狗園 11:242019/08/21 社會 男逃票被制止不爽 打傷員警被起訴 11:552019/08/21 社會 關務署：機上貨物須隨時申報 04:102019/08/22 金融．稅務 台東立委選戰又起波折 李建智：我被玩了 12:412019/08/22 政治 台東山海鐵馬道整建 不再噴淚 04:102019/08/23 地方新聞 白鹿逼近 蘭嶼綠島撤離2千多民旅客 11:522019/08/23 生活 藝術家駐村 挖掘台東魅力 04:102019/08/24 地方新聞 社會熱門新聞 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 竹科工程師爽約「1王戰2鳳」 見第3人嚇死 - 社會 摩鐵大亂鬥後…男大生中「大三元」還「分享」 - 社會 豐原藥局夫妻命案 1死1重傷躺血泊 - 社會 史上最悲情 吳宗憲買一條菸賠一生 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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