王敏奕曬馬甲線。（圖／翻攝自wongmanyik IG）

《七月與安生》導演曾國祥是曾志偉之子，他與有「嫩版李麗珍」之稱的27歲女星王敏奕交往近5年，去年兩人挺過女方出軌傳聞，感情更加甜蜜，有別於一般情侶感情穩定後容易幸福肥，王敏奕今(24日)稍早在IG曬出自己穿中空裝健身的影片，大方分享性感馬甲線，引來網友頻喊正翻。

據悉，王敏奕7年前因拍電影和曾國祥結緣，但當時男方有女友，曾國祥恢復單身後，因曾志偉對王敏奕的印象很好，便主動牽線讓王敏奕和曾國祥重聚，5年前兩人開始交往，去年王敏奕被女饒舌歌手火炭麗琪點名當小三害她與前男友分手，使曾國祥與王敏奕戀情亮起紅燈，但曾國祥力挺女友，曬出兩人擁抱睡著的照片說：「寬容笑著面對世間喧噪」。

歷經風波後，曾國祥與王敏奕感情更加穩定，王敏奕今則在IG分享健身成果，可見她穿著小可愛和熱褲，露出平坦小腹、馬甲線，和一雙纖細長腿，身材令人羨慕，她寫下：「保持正向」，好友陳瀅留言：「on fire」，粉絲則說：「超正」、「超棒的身材」、「原來身材好的都要鍛鍊」。

(中時電子報)