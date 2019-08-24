2019.08.23新聞深喉嚨 郭柯王823合體 吹國民黨裂解號角？藍軍團結集結號？

鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲與、立法院長王金平，在昨823砲戰紀念日上演「世紀大合體」。傳郭有意向國民黨黨主席吳敦義「報備參選」，吳受訪時竟回「呵呵呵……這個就要傷腦筋了」，引軒然大波。台北市議員王世堅惶恐道，民進黨若有人敢「報備參選」，大概就被基層「滅屍」了。

王世堅在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》痛批，吳敦義應被好好檢討，怎麼身為黨主席，會講出這種話？雖這是國民黨的家務事，但聽到吳說出這句話，實在傻眼，是要傷什麼腦筋？這在任何政黨都很簡單，就是——黨紀處分！

王世堅為韓國瑜大抱不平，認為韓的總統大位提名是「比武招親」來的，並不是被「指腹為婚」；韓這個「駙馬爺」能娶到「公主」，是靠實力去爭取來的，任何一個黨都該有基本格調。事態至此，他認為可能是吳敦義已拿到想要的黨主席、不分區立委提名權，所以他現在不想要也不必要，去得罪「台灣首富郭台銘」。

不僅如此，王世堅更直言，郭台銘堅持參選大可脫黨，但他堅持掛著國民黨籍搞「報備參選」，那就是國民黨該處理的時候了！若此事發生在民進黨會如何？王世堅惶恐道：「任何人在現在，我們黨初選提名後，誰說他要『報備參選總統』，『報』字還沒出口，大概就被基層……大概就……把他滅屍了！所以不可能有這樣的事情！」

(中時電子報)