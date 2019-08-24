行政院不當黨產委員會成立將滿3年，今天舉行「被共享的經濟：不當黨產在台灣」檔案特展暨系列座談會，把調查取得證據對外公布，包括勞軍捐、有影劇捐的電影票及國民黨不當取得的十大黨產等，因正逢選舉年，黨產會此時公布調查資料，恐有淪為政黨打手疑慮，黨產會主委林峯正說，我們依照黨產條例規定做事，把調查資料對外公布，不會因為選舉逼近而不去做。

黨產會副主委施錦芳指出，黨產會於31日成立滿3年，過去3年舉辦78次委員會議、23場聽證會、11場學術研討會，並做出15項行政處分，已處分不當黨產共668億圓，並認定中投、欣裕台公司、婦聯會、救國團與國發民族民權3個基金會為國民黨附隨組織，共凍結184億元。

黨產會選在成立3周年前夕舉辦新書黨案選輯2新書發表會，今、明於光點台北舉辦座談會及特展，現場展示國民黨新北黨部、國民黨台東黨部、婦聯會美玲樓等「十大僭設」個案。

不過由於大選將近，黨產會此時公布工作成果時機敏感，林峯正表示，不管有沒有選舉，查黨產涉及政黨的財產都很敏感，如果是一個不應該保留的財產，就應該還回來，不能因為選舉要到了就不還。

至於工作成果是否會流入特定政黨成為選舉攻防焦點，林峯正說，選舉攻防問題各政黨自己去傷腦筋，我們要做的是把查到的證據，清楚揭露給社會大眾，黨產條例規定要公布資料，這是法律上的要求。

(中時 )