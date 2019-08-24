陳揮文秀出這張相擁抱，讓許多挺韓支持者非常感動。（圖片翻拍自陳揮文Youtube網站）

國民黨總統候選人韓國瑜近來爭議不斷，屢遭民進黨砲轟，但資深媒體人晨暉文表示，民進黨的確殘忍，但是國民黨冷眼旁觀，更讓人看不下去！他更秀出一張韓國瑜和國民黨台南市議員謝龍介的合照，感嘆韓國瑜被電，誰跳出來保護韓國瑜，是謝龍介，那誰被修理，也是龍介，這就是朋友相挺才會這樣！只見同台的謝龍介看到這張照片，眼神呈現要哭的感覺。

陳揮文在政論節目《新聞龍捲風》上表示，這次總統大選，總統蔡英文要連任，現在所有的資源都在她手裡，所以這是一場不公平的比賽。因為挑戰者要挑戰現任的總統，本來就比較困難。所以只要韓國瑜稍微出錯，改快修正，就是好事。反正不是明天投票，如過真的是明天投票就完了，現在都還有改正的機會，而且民調起起落落本來就是正常，如果韓民調一直持續在高點，那才可怕！

陳揮文更將話題重回國家機器議題上，他表示，韓國瑜質疑是有所本的，因為連總統蔡英文和前行政院長賴清德都質疑過，所以這不是烏龍，韓國瑜要忍耐，忍耐到當選總統，才能改變國家機器。而在韓當選總統之前，大家要做的就是保護主帥。

致於如何保護主帥，陳揮文秀出一張韓國瑜和謝龍介的擁抱照片，他稱這張照片他po出的時候，許多人都要流淚了！陳揮文直言，當時謝龍介要拚立委補選，一個造勢大會，韓國瑜上台擁抱謝龍介。而這次韓國瑜被電，誰跳出來保護韓國瑜，是謝龍介，那誰被修理，也是龍介，這就是朋友相挺才會這樣！只見同台的謝龍介看到這張照片，表情五味雜陳，眼神呈現要哭的感覺。而陳揮文更向國民黨其他人士大喊，別再睡了！大家都要力挺韓國瑜才對，民進黨很殘忍，只靠韓國瑜和謝龍介是不夠的，大家要團結才是。

(中時電子報)