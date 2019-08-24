宗博館志工以「神秘老人」玩偶，吸引孩子目光。（世界宗教博物館提供）

新北市永和世界宗教博物館8月10日至10月20日推出「樂齡天團～老而彌堅的熱力」特展，搭配系列精彩活動，首發8月24日上午10點由「祖孫日～歡『銀』祖孫做伙遊宗博」熱鬧登場，館裡祖孫同行、三代同堂，一起以最美畫面活躍老化、享「壽」生命，將人生重新開箱。

「樂齡」指的是一個人能活到「快快活活、安安樂樂的年齡」，也是60歲以上年齡段的別稱，是一種只有自己才明白的人生修煉、生命之旅。適逢週末假日，宗博館人聲鼎沸，好不熱鬧。

活動透過1小時生命之旅的精彩導覽、奇幻精靈劇場推出搖滾爺奶說書趣，75分鐘的主題故事秀，讓孩子們跟可愛又有趣的樂齡爺爺奶奶唱唱跳跳玩遊戲、看魔術、動聽的《長壽湯仙女》、《奶奶的皺紋》、《拼被人送的禮》故事，都讓孩子們感受爺爺奶奶的魔力，活動送出祖孫同行全館免費，三代來館贈送小禮物一份。

下午3時30分 「紙想送給你～紅龜粿傳情」祖孫DIY活動傳遞心意，紅龜粿，象徵著像龜一樣活的長久又長壽，親手做紙塑紅龜粿明信片，送給親愛的家人，愛心幾霸分！

(中時 )