高雄市長韓國瑜自7月通過國民黨初選後，就不斷遭到各界抨擊，質疑他違背對高雄人的承諾。而韓國瑜的北農同事又如何看待韓國瑜參選？有位自稱是北農韓粉的網友表示，在此刻「國民黨菁英若都還是只為自己的政治生命及前途而活，如同一盤散沙無法凝聚力量，那她打從心底瞧不起這些人」。

該名韓粉在臉書貼文表示，當時韓國瑜還沒有確定選市長，沒有什麼人氣，她就開始就主動投入幫忙黨部的義工，有的人連韓國瑜是誰都不知道，而我們幾位親朋好友出錢出力，還有友人召集3000漁民北上抗議蔡政府，集結所有的力量。在當時只能說是希望國民黨在高雄不要輸太多。

韓粉說自己的弟弟是菲律賓台商，兒子在大陸教書。也在11.23全部回台灣投票。就是擔心少了自己的一票。她自述自己不是有錢人，但很有骨氣，很有勇氣，一路走來我們贊助韓國瑜也應該是國民黨的好幾倍。默默守護韓、維持他網路聲量，也在軍公教年金改革時充當義工。每天拜訪拉票從7-11到全家，從夜市攤販到美髮美容，從逛街買衣到菜市場買菜。就連倒垃圾這個好時機也不會放過。

該韓粉解釋，當今執政黨無能，官員不做事，貪婪腐敗搞到民不聊生。當初韓國瑜當選高雄市長之後，整個高雄市府前朝人員塞好塞滿，還不可以用韓國瑜信任的人？為什麼？難道是因為他擋到很多不法之徒的財路嗎？她認為，「民進黨盡全黨之力打擊他、抹黑他」，有誰看到「國民黨內的人跳出來幫助他？」。

她強調，或許到現在「還有很多人笑韓粉是傻瓜，說韓粉不理智，會攻擊辱罵他人」。其實有很多經過查證都是故意想製造韓粉是全民公敵，這是非常惡劣的手段，莫非民進黨還想再蠱毒台灣四年，債留子孫嗎？

一名韓國瑜支持者在臉書社團PO文表達觀點。(圖/翻攝自臉書社團)

她說，若有人問她，還會再支持韓國瑜選總統嗎？這名韓粉表示「會」。因為她認為，韓的出線或許真的讓國民黨團很多大老跌破眼鏡。但是韓國瑜既已代表國民黨2020的總統大選。但在此刻國民黨菁英若都還是只為自己的政治生命及前途而活，如同一盤散沙無法凝聚力量。她是真的瞧不起你們(國民黨菁英)。

(中時電子報)