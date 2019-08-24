旗山天后宮舉辦男女聯誼活動，幫助單身男女覓尋好姻緣。（林雅惠翻攝）

高雄市定古蹟旗山天后宮月老賜姻緣，每年都在月老星君生日中秋節前後舉辦天賜良緣男女配對活動，經媽祖指示，今年開放男、女各50名配對，男生報名費用2000元、女生只要300元，消息一出，男生報名秒殺，目前女性仍有名額，歡迎單身女性報名參加，覓尋好姻緣。

旗山天后宮於2013年12月在偏殿增設月下老人廳，吸引許多單身男女前往求姻緣，創造多起佳話，今年擲筊向媽祖及月老請示後，決定開放男、女各50個名額配對，凡大專以上的未婚男女，男生於66至82年次(男性報名已額滿)，女性於68至86年次，都有資格參加。

旗山天后宮主委葉冠億表示，凡參加聯誼活動的男女，皆可獲贈旗山天后宮Q版「月老公仔」，有月老的加持與護佑，幫助大家早日覓得良緣，雙棲雙飛。

葉冠億說，活動當天8點半報到、9點集體向天上聖母及月老星君祭拜祈願後展開聯誼，會先安排參加的未婚男女在廣場聊天、自我介紹，接著進行團康活動、餐敘聯誼，下午1點半開始進行來電配對。

為鼓勵女性朋友踴躍報名參加，凡配對成功者，廟方將加送女方市價3280元的專櫃品牌項鍊一條，活動最後女性還可參加摸彩，有999.9純黃金媽祖(市價1萬2000元)特獎1名，另有月老星君頭獎5000元1名、貳獎3000元1名、參獎2000元1名及普獎1000元16名，歡迎有意願參加的未婚女性可把握機會向旗山天后宮報名參加，電話(07)6612037。

(中時 )