王茉聿、黃沐妍（小豬）、短今近日錄節目《舞力全開》，參加「火辣正妹國標爭霸賽」大飆舞技。在《台灣那麼旺》表現亮眼的王茉聿，首次站上《舞力》，選擇森巴來應戰，但身為唱跳歌手的她，過去除了練舞，也曾為了維持身材而過度重訓，導致身體不堪負荷，造成嚴重傷害，甚至被醫生警告不能再跳舞，經過3年的休養，她還是無法放棄熱愛的舞蹈。

王茉聿甚至不顧家人的反對，堅持要站上舞台，心疼女兒的爸爸特地到錄影現場給她加油鼓勵，王茉聿卻偷偷爆料，其實爸爸曾經是國家級的評審，所以每次練完舞回家，爸爸都要看她練習的影片，並給予建議，讓她備感壓力。

小豬（右）與老師一起跳舞。（民視提供）

曾經歷過「第七季明星舞王舞后爭霸賽」的小豬，則再次站上節目舞台，選擇挑戰綜合舞科，表演前老師竟提醒大家，「不要對她有舞技上的設想，放開心情、開心的看她跳就好。」原來老師跟小豬合作那麼多次，知道讓她開心跳舞，表現會更好。舞蹈中有一幕，小豬要踹老師一腳，練習時小豬小心翼翼深怕老師受傷而有所保留，但老師強調一定要踹到才有效果，正式上場時，小豬果然用盡全力踹了一腳，讓兩位主持人誤以為小豬對老師怨念很深。

身為「Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊」一員的短今，曾在「棒球啦啦隊爭霸賽」特別企劃中，與鄭竹男老師跳過一段國標而嶄露頭角，但也因為原本是跳啦啦隊的關係，讓她習慣了一個人獨舞，導致她在學習國標的過程中，一直無法與舞伴配合，更沒有辦法抓到情緒的高低起伏。突發奇想的老師，只好叫短今用身體來感覺，但她遲遲無法體會，反過來問「我要感覺什麼」，老師只好用「信任遊戲」讓她體會，一開始她雖然感到害怕而放聲尖叫，但確實有效果。

(中時 )