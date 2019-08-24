林右昌年輕帥照引發討論，年輕族人爭相與「三浦右昌」合影。（許家寧翻攝）

部落勇士們帶著信物檳榔與米酒，向市長林右昌（左2）報訊，預告豐年節即將揭幕。（許家寧翻攝）

基隆市原住民聯合豐年祭24日登場，年輕勇士帶著檳榔、米酒等信物前往市府報訊，市長林右昌與千人共舞高唱吼嗨呀！宣布爭取千萬進行全台首座的原住民國宅「海濱國宅」、原住民文化會館周邊環境改善美化，明年暑假將有嶄新祭場一同歡慶豐年。

基隆原住民近1萬人，早年多從原鄉花蓮、台東離鄉背井至此從事漁業或礦業，漸漸在和平島、八斗子、正濱等地落腳，每年暑假期間，全市13個地區族人陸續舉辦豐年祭，自7月6日從碧砂里漁港最先登場，最後則是建國里安瀾宣告祭典落幕。

基隆阿美族超過7000人，為花東原鄉族人六都外第一大移民城市。（許家寧翻攝）

聯合豐年祭則是全市各區族人一年一度重要祭典，24日慶典開始前，10名阿美族勇士，循著古禮扛著米酒、豐收農作物等信物，跑步前往市府門口報訊，以歌舞、嘹亮歌聲宣告祭典時間，邀請市長林右昌參加聯合豐年節，林則回送米酒祝福。

林右昌穿著傳統服飾、腳踏舞步與千名族人手牽手共舞炒熱氣氛，近來因年輕帥照曝光爆紅，正狂吃減肥餐的林右昌，雖然還看不出瘦身成效，仍引起不少年輕族人尖叫聲，搶與基隆「三浦春馬」合照，讓林右昌笑呵呵，當場宣布送出大賀禮。

林右昌表示，市府向原民會爭取1700多萬元補助，再加上市府自籌500多萬元將執行中正區海濱國宅、原住民會館周邊地區環境改善美化工程，有望在明年上半年完工，與族人約定來年的聯合豐年祭，就會有新的場所一起歡唱吼嗨呀！

(中時 )