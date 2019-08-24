台中豐原府前街發生凶殺命案，藥局宋姓老闆及宋妻頸部都有刀傷，宋妻失血過多死亡，藥局老闆仍在醫院插管急救。（王文吉攝）

更新內容１４：３０）又是長照悲歌！台中市豐原區府前街一家藥局上午8點許發生凶殺命案，警方及消防人員到場時，1名中風婦人頸部中刀，坐在輪椅上，失血過多死亡，婦人丈夫也是藥房老闆頸部也有刀傷，經送醫急救仍有生命危險，目前插管治療中，警方封鎖現場採證，正釐清案發經過。

據了解，死者為73歲傅姓婦人，中風5年，癱瘓臥床，由74歲宋姓丈夫及外籍看護照顧。警方是在上午8時許接到宋翁媳婦報案，表示其從樓上下來，看到婆婆在一樓藥房全身是血，坐在輪椅上，公公跟他錯身而過，走上樓。

警方到場時，坐在輪椅上的傅婦已失血過多死亡，宋翁則在2樓廁所發現，頸部有2處刀傷，血流不止，而且情緒激動。消防人員將宋翁送醫急救，目前插管在加護病房救治中。

鑑識小組到場採證，並在2樓廁所發現1把水果刀，疑似是凶刀。警方指出，宋翁仍插管治療，何人持刀有待釐清。家屬在案發後清點藥房未發現財物損失，警方初步排除外人介入。

附近鄰居表示，宋翁與妻子感情不錯，猜測可能是宋翁不捨病妻受苦，加上照料病人壓力過大，持刀讓妻子解脫再自刎。警方指出，案發時，屋內還有次子及三媳在家，外籍看護則外出購物，警方正約談關係人釐清案情，並會同檢方相驗釐清死因。

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