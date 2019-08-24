白鹿颱風今天中午從屏東滿州鄉登陸，台中市目前尚未列入陸上警戒區域，也未對台中市發佈土石流紅（黃）色警戒，台中市政府於上午開設三級應變中心，盤點各項防汛整備情形，隨時因應氣候狀況緊急應變，持續加強戒備，保障民眾生命安全。

水利局長范世億指出，該局已備妥沙包2萬5,000包、防汛鼎塊及太空包，水利局及各區公所搶險搶修開口契約47案皆完成發包，248部各型抽水機均完成維護運轉保養，其中大型抽水機將視水情預布；台中市7座抽水站操作人員皆已進駐並完成設備檢查，包含五張犁、中興、后溪底、湖日、車籠埤抽水站及光明簡易抽水站、清水大排臨江簡易抽水站。

建設局長也召開防災整備會議，今年度道路搶災搶險開口契約41件，已請廠商待命整備，可出勤調動車輛計124台（輛），救災排班待命人員158名。台中市20座車行地下道皆已完成機電設備及抽水設備測試運轉，針對道路搶修、夜間坑洞警示修補、路樹倒塌、路燈損壞等項目也進行整備，如有災情即可快速動員修復。

環保局執行道路側溝疏通，加強災前整備，今年1至7月各區清潔隊道路側溝已清疏達5,443件，清理長度達914公里。截至昨日動員1,240人次加強道路側溝巡檢及水溝蓋阻塞清掃，巡檢長度約2,690公里，清掃阻塞水溝蓋2,790處；另動員清溝人力217人次，清溝車94車次，執行側溝清淤長度達16公里，淤泥重量達17公噸。

農業局已請水稻育苗中心加強綠化場防颱措施，2期稻作已插秧田區加強田間蓄水，水深以秧苗高度為宜；已屆採收期的水果，如柿子、香蕉、龍眼及文旦柚等，必要時應盡速採收，妥善貯藏；正值果實發育期水果，如甜柿及柑桔等，應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，防止落果或枝條斷裂現象；災後應加強田園清除工作，排除積水、加強中耕培土、補施肥料，防範病蟲害。

觀光旅遊局呼籲民眾切勿前往山區旅遊、登山，勿前往河川、野溪、水塘或海邊戲水游泳，以確保自身安全；台中市轄內公營大雪山、八仙山、武陵森林遊樂區，及民營的麗寶樂園及東勢林場遊樂區，將配合市府宣佈是否停止上班上課而同步決定休園與否。

交通局已要求廠商加強工地防颱整備，並備妥高空作業車、抽水設施、交通管制設施整備待命。iBike系統將考量風雨情形暫停營運，期間車輛可歸還但不可借出，颱風過境後將檢查iBike，最慢於陸上颱風警報解除後12小時恢復營運；市區客運營運狀況及紅黃線是否開放停車也將配合颱風狀況即時發布。

水利局提醒，颱風期間民眾應保持危機意識，可利用手機或平板電腦下載「臺中水情APP」，查詢全市淹水、土石流、避難場所等水情資訊，隨時掌握台中最新水情，並加入路況及空氣品質等生活訊息，民眾只要在App Store或Google Play搜尋「臺中水情」即可免費下載安裝，如遇淹水或水利設施災情，也可透過台中市民一碼通「1999專線」進行通報，以利市府快速搶修。

(中時 )